Informații despre Hatch (HATCH) $HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure. Pagină de internet oficială: https://hatchkings.revolvinggames.com Cumpără HATCH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hatch (HATCH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hatch (HATCH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.03M $ 8.03M $ 8.03M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.03M $ 8.03M $ 8.03M Maxim dintotdeauna: $ 0.13185 $ 0.13185 $ 0.13185 Minim dintotdeauna: $ 0.00785938 $ 0.00785938 $ 0.00785938 Preț curent: $ 0.00803112 $ 0.00803112 $ 0.00803112 Află mai mult despre prețul tokenului Hatch (HATCH)

Tokenomie pentru Hatch (HATCH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hatch (HATCH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HATCH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HATCH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HATCH, explorează prețul în direct al tokenului HATCH!

Predicție de preț pentru HATCH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HATCH? Pagina noastră de predicție de preț pentru HATCH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HATCH!

