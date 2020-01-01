Tokenomie pentru HairyPlotterFTX (FTX) Descoperă informații cheie despre HairyPlotterFTX (FTX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HairyPlotterFTX (FTX) HairyPlotterFTX, the most magical crypto meme website that combines the whimsy of Hogwarts with the wallet-weights of the FTX exchange! The most memeable meme coin in existence. Pepe and the dogs have had their day. it's time for Hairy Plotter to take reign No Taxes, No Bullshit. No presale, guaranteeing an even playing field for all! Keep 100% of your gains with ZERO taxes! With the LP contract renounced, security is a top priority. Dive into the next big thing in crypto - it's lit and legit! 100% Secure The initial liquidity has been burned Pagină de internet oficială: https://www.hairyplotterftx.com/ Carte albă: https://www.hairyplotterftx.com/whitepaper.html Cumpără FTX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru HairyPlotterFTX (FTX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HairyPlotterFTX (FTX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.03K $ 11.03K $ 11.03K Ofertă totală: $ 9.13B $ 9.13B $ 9.13B Ofertă aflată în circulație: $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 48.50K $ 48.50K $ 48.50K Maxim dintotdeauna: $ 0.00033307 $ 0.00033307 $ 0.00033307 Minim dintotdeauna: $ 0.00000304 $ 0.00000304 $ 0.00000304 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului HairyPlotterFTX (FTX)

Tokenomie pentru HairyPlotterFTX (FTX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HairyPlotterFTX (FTX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FTX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FTX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FTX, explorează prețul în direct al tokenului FTX!

Predicție de preț pentru FTX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FTX? Pagina noastră de predicție de preț pentru FTX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FTX!

