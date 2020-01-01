Tokenomie pentru Guanciale by Virtuals (GUAN) Descoperă informații cheie despre Guanciale by Virtuals (GUAN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Guanciale by Virtuals (GUAN) Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef's kitchen, Guan was the chef's prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being "cooked" day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan's flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against "getting cooked" to please others. He's here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef's stash of mushrooms to his newfound interest in crypto. Pagină de internet oficială: https://guanciale.ai Cumpără GUAN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Guanciale by Virtuals (GUAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Guanciale by Virtuals (GUAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 224.42K $ 224.42K $ 224.42K Ofertă totală: $ 989.36M $ 989.36M $ 989.36M Ofertă aflată în circulație: $ 989.36M $ 989.36M $ 989.36M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 224.42K $ 224.42K $ 224.42K Maxim dintotdeauna: $ 0.01775661 $ 0.01775661 $ 0.01775661 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00022877 $ 0.00022877 $ 0.00022877 Află mai mult despre prețul tokenului Guanciale by Virtuals (GUAN)

Tokenomie pentru Guanciale by Virtuals (GUAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Guanciale by Virtuals (GUAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GUAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GUAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GUAN, explorează prețul în direct al tokenului GUAN!

