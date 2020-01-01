Tokenomie pentru Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Descoperă informații cheie despre Grumpy Cat Coin (GRUMPY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet's most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat's unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world. Pagină de internet oficială: https://grumpycatcoin.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Grumpy Cat Coin (GRUMPY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Ofertă totală: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B Ofertă aflată în circulație: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Maxim dintotdeauna: $ 0.00933552 $ 0.00933552 $ 0.00933552 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0001894 $ 0.0001894 $ 0.0001894 Află mai mult despre prețul tokenului Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Tokenomie pentru Grumpy Cat Coin (GRUMPY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Grumpy Cat Coin (GRUMPY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GRUMPY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GRUMPY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GRUMPY, explorează prețul în direct al tokenului GRUMPY!

