Informații privind prețul pentru GRIND (GRIND) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.49% Modificare de preț (1 zi) -5.42% Modificare de preț (7 zile) -16.61% Modificare de preț (7 zile) -16.61%

Prețul în timp real pentru GRIND (GRIND) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GRIND a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GRIND este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GRIND s-a modificat cu +1.49% în decursul ultimei ore, cu -5.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GRIND (GRIND)

Capitalizare de piață $ 904.39K$ 904.39K $ 904.39K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 904.39K$ 904.39K $ 904.39K Ofertă află în circulație 77.78B 77.78B 77.78B Ofertă totală 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0

Capitalizarea de piață actuală pentru GRIND este $ 904.39K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GRIND este 77.78B, cu o ofertă totală de 77777777777.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 904.39K.