GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it's possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape's Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape's AI neural network engine helps bridges gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system's backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet. Pagină de internet oficială: https://grap3.com/ Carte albă: https://grap3.com/wp-content/uploads/2023/12/Grape-Presentation-V7.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Grape (GRP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Grape (GRP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.80M $ 5.80M $ 5.80M Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M Maxim dintotdeauna: $ 853.84 $ 853.84 $ 853.84 Minim dintotdeauna: $ 0.109301 $ 0.109301 $ 0.109301 Preț curent: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Află mai mult despre prețul tokenului Grape (GRP)

Tokenomie pentru Grape (GRP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Grape (GRP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GRP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GRP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GRP, explorează prețul în direct al tokenului GRP!

