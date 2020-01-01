Tokenomie pentru GoodBoy (GOODBOY) Descoperă informații cheie despre GoodBoy (GOODBOY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GoodBoy (GOODBOY) Hi, I'm GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I'm not just a companion; I'm your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain. Here's what I bring to the table: 🌟 Good Vibes Only: Life's too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun. 🌐 Community First: Whether you're a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness. 🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana's ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I'm not just about the tech—I've got a personality that makes your journey unforgettable. Pagină de internet oficială: https://www.goodboy-onsol.com/ Cumpără GOODBOY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru GoodBoy (GOODBOY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GoodBoy (GOODBOY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 594.79K $ 594.79K $ 594.79K Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 594.79K $ 594.79K $ 594.79K Maxim dintotdeauna: $ 0.02175124 $ 0.02175124 $ 0.02175124 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00059801 $ 0.00059801 $ 0.00059801 Află mai mult despre prețul tokenului GoodBoy (GOODBOY)

Tokenomie pentru GoodBoy (GOODBOY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GoodBoy (GOODBOY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GOODBOY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GOODBOY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GOODBOY, explorează prețul în direct al tokenului GOODBOY!

