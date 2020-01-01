Tokenomie pentru Good Games Guild (GGG) Descoperă informații cheie despre Good Games Guild (GGG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Good Games Guild (GGG) Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse. Pagină de internet oficială: https://goodgamesguild.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Good Games Guild (GGG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Good Games Guild (GGG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 88.62K $ 88.62K $ 88.62K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 221.56K $ 221.56K $ 221.56K Maxim dintotdeauna: $ 16.86 $ 16.86 $ 16.86 Minim dintotdeauna: $ 0.00180044 $ 0.00180044 $ 0.00180044 Preț curent: $ 0.00221461 $ 0.00221461 $ 0.00221461 Află mai mult despre prețul tokenului Good Games Guild (GGG)

Tokenomie pentru Good Games Guild (GGG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Good Games Guild (GGG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GGG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GGG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GGG, explorează prețul în direct al tokenului GGG!

