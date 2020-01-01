Tokenomie pentru Gooby (GOOBY) Descoperă informații cheie despre Gooby (GOOBY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gooby (GOOBY) Gooby is a classic OG meme, created well over 10 years ago. He is a character is a series of meme comics from Dolan Duck. Gooby is Dolans arch nemesis, just like Tom and Jerry, or Trump and Biden. They are both fighting eachother all the time and getting into trouble from their silly pranks. Gooby has created a series of episodes (currently 4 episodes are out) with many more to come. These are all original works that can be found on their X account. https://x.com/GoobyCoinSOL Pagină de internet oficială: https://goobycoin.io/ Cumpără GOOBY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Gooby (GOOBY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gooby (GOOBY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 197.52K $ 197.52K $ 197.52K Ofertă totală: $ 986.00M $ 986.00M $ 986.00M Ofertă aflată în circulație: $ 986.00M $ 986.00M $ 986.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 197.52K $ 197.52K $ 197.52K Maxim dintotdeauna: $ 0.00495766 $ 0.00495766 $ 0.00495766 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00020028 $ 0.00020028 $ 0.00020028 Află mai mult despre prețul tokenului Gooby (GOOBY)

Tokenomie pentru Gooby (GOOBY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gooby (GOOBY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GOOBY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GOOBY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GOOBY, explorează prețul în direct al tokenului GOOBY!

Predicție de preț pentru GOOBY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GOOBY? Pagina noastră de predicție de preț pentru GOOBY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GOOBY!

