Informații despre Gold Token (GLDT) The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for "Gold Token", being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Pagină de internet oficială: https://gldt.org Carte albă: https://docs.gold-dao.org/gold-dao-whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Gold Token (GLDT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gold Token (GLDT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Ofertă totală: $ 821.40K $ 821.40K $ 821.40K Ofertă aflată în circulație: $ 821.40K $ 821.40K $ 821.40K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Maxim dintotdeauna: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Minim dintotdeauna: $ 0.734321 $ 0.734321 $ 0.734321 Preț curent: $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 Află mai mult despre prețul tokenului Gold Token (GLDT)

Tokenomie pentru Gold Token (GLDT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gold Token (GLDT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GLDT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GLDT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GLDT, explorează prețul în direct al tokenului GLDT!

