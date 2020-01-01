Tokenomie pentru GIVER (GIVER) Descoperă informații cheie despre GIVER (GIVER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game. Pagină de internet oficială: https://www.giverxrp.com/ Carte albă: https://www.giverxrp.com/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru GIVER (GIVER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GIVER (GIVER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.79K $ 28.79K $ 28.79K Ofertă totală: $ 70.05M $ 70.05M $ 70.05M Ofertă aflată în circulație: $ 70.05M $ 70.05M $ 70.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.79K $ 28.79K $ 28.79K Maxim dintotdeauna: $ 0.0203763 $ 0.0203763 $ 0.0203763 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00041083 $ 0.00041083 $ 0.00041083 Află mai mult despre prețul tokenului GIVER (GIVER)

Tokenomie pentru GIVER (GIVER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GIVER (GIVER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GIVER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GIVER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GIVER, explorează prețul în direct al tokenului GIVER!

