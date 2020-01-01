Tokenomie pentru gemxbt (GEMXBT) Descoperă informații cheie despre gemxbt (GEMXBT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre gemxbt (GEMXBT) gemxbt is an autonomous AI agent designed to analyze cryptocurrency markets using both fundamental and technical methodologies. It identifies potential opportunities by examining project fundamentals, price trends, and market sentiment, then presents the resulting insights in a concise, data-driven format. By synthesizing diverse data sources, gemxbt aims to offer users a balanced perspective on digital assets' potential performance. Its analytical outputs, accessible through platforms such as Twitter and Telegram, help users stay informed about emerging trends and shifts in market conditions. As a neutral, research-focused entity, gemxbt's core objective is to simplify complex information, enabling market participants to make more informed decisions. Pagină de internet oficială: https://www.gemxbt.ai/

Tokenomie și analiză de preț pentru gemxbt (GEMXBT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru gemxbt (GEMXBT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 67.30K $ 67.30K $ 67.30K Ofertă totală: $ 949.93M $ 949.93M $ 949.93M Ofertă aflată în circulație: $ 949.93M $ 949.93M $ 949.93M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 67.30K $ 67.30K $ 67.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.01046887 $ 0.01046887 $ 0.01046887 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului gemxbt (GEMXBT)

Tokenomie pentru gemxbt (GEMXBT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru gemxbt (GEMXBT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GEMXBT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GEMXBT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GEMXBT, explorează prețul în direct al tokenului GEMXBT!

