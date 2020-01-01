Tokenomie pentru Gemini (GEMINI) Descoperă informații cheie despre Gemini (GEMINI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gemini (GEMINI) Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Gemini, the Twins 👯‍♂️, embodies the lively and adaptable spirit of late spring, from mid-May to mid-June. This season is marked by curiosity and versatility, thriving on intellectual stimulation and social interaction. 🌐 Embrace the dynamic and dual nature of Gemini! Pagină de internet oficială: https://astrofolio.xyz/ Cumpără GEMINI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Gemini (GEMINI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gemini (GEMINI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 805.19K $ 805.19K $ 805.19K Ofertă totală: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Ofertă aflată în circulație: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 805.19K $ 805.19K $ 805.19K Maxim dintotdeauna: $ 0.01696794 $ 0.01696794 $ 0.01696794 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00080529 $ 0.00080529 $ 0.00080529 Află mai mult despre prețul tokenului Gemini (GEMINI)

Tokenomie pentru Gemini (GEMINI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gemini (GEMINI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GEMINI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GEMINI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GEMINI, explorează prețul în direct al tokenului GEMINI!

Predicție de preț pentru GEMINI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GEMINI? Pagina noastră de predicție de preț pentru GEMINI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GEMINI!

