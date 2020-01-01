Tokenomie pentru GameM Token (GMT) Descoperă informații cheie despre GameM Token (GMT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GameM Token (GMT) GameM Global is a next-generation GameFi ecosystem that merges blockchain, gaming, and decentralized finance on BNB Smart Chain. It empowers players and developers to participate in competitive gaming, own digital assets, and engage in a transparent, decentralized economy. The project's mission is to connect global users in a vibrant Metaverse where real-world value is created through gaming — from casual play to strategic battles — all while earning and investing via GMT tokens. Pagină de internet oficială: https://gamem-global.com Carte albă: https://gamem-global.gitbook.io/overview

Tokenomie și analiză de preț pentru GameM Token (GMT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GameM Token (GMT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 546.71K $ 546.71K $ 546.71K Ofertă totală: $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B Ofertă aflată în circulație: $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 546.71K $ 546.71K $ 546.71K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00021063 $ 0.00021063 $ 0.00021063 Află mai mult despre prețul tokenului GameM Token (GMT)

Tokenomie pentru GameM Token (GMT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GameM Token (GMT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GMT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GMT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GMT, explorează prețul în direct al tokenului GMT!

