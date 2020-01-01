Tokenomie pentru Galeon (GALEON) Descoperă informații cheie despre Galeon (GALEON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Galeon (GALEON) Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals' data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients' privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor's expertise. In other words, Galeon gives hospitals' data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers. Pagină de internet oficială: https://blockchain.galeon.care Carte albă: https://whitepaper.galeon.care Cumpără GALEON acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Galeon (GALEON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Galeon (GALEON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.65M $ 17.65M $ 17.65M Ofertă totală: $ 2.58B $ 2.58B $ 2.58B Ofertă aflată în circulație: $ 746.56M $ 746.56M $ 746.56M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 60.99M $ 60.99M $ 60.99M Maxim dintotdeauna: $ 0.04139904 $ 0.04139904 $ 0.04139904 Minim dintotdeauna: $ 0.00713505 $ 0.00713505 $ 0.00713505 Preț curent: $ 0.02364129 $ 0.02364129 $ 0.02364129 Află mai mult despre prețul tokenului Galeon (GALEON)

Tokenomie pentru Galeon (GALEON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Galeon (GALEON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GALEON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GALEON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GALEON, explorează prețul în direct al tokenului GALEON!

