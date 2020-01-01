Tokenomie pentru FUNGI (FUNGI) Descoperă informații cheie despre FUNGI (FUNGI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FUNGI (FUNGI) Fungi is a DeFi Agentic Ecosystem with the mission to unlock the agentic economy for all. Fungi is led by the Fungi Agent, an AI-powered DeFi assistant that knows everything about decentralized finance and interacts autonomously with users accross social media networks and its own application. It also acts as the leader of the Fungi DAO and will integrate within the Fungi Studio, an agentic development environment to create and manage advanced AI Agents. Fungi is backed by reputable VCs like Outlier Ventures and Seedclub. Pagină de internet oficială: https://www.fungi.ag/

Tokenomie și analiză de preț pentru FUNGI (FUNGI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FUNGI (FUNGI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.61K $ 15.61K $ 15.61K Ofertă totală: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Ofertă aflată în circulație: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.61K $ 15.61K $ 15.61K Maxim dintotdeauna: $ 0.0048539 $ 0.0048539 $ 0.0048539 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului FUNGI (FUNGI)

Tokenomie pentru FUNGI (FUNGI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FUNGI (FUNGI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FUNGI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FUNGI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FUNGI, explorează prețul în direct al tokenului FUNGI!

