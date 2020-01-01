Tokenomie pentru FRUG (FRUG) Descoperă informații cheie despre FRUG (FRUG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FRUG (FRUG) FRUG is a meme coin born from the frustration of repeated rug pulls in the crypto space. Created by artist Besol, FRUG represents resilience, persistence, and the collective spirit of a community tired of being scammed. The character, inspired by Lurch from the Addams Family, embodies an unshakable frog that's seen it all—laid-back, emotionless, and indifferent. FRUG aims to combine memes and art in a unique way, involving the community at every step. There is no formal team or roadmap; just an artist and a passionate community driving the project forward. FRUG's evolution is transparent, with community members actively shaping its direction, making it a refreshing addition to the meme coin universe. Pagină de internet oficială: https://frugsolana.xyz/ Cumpără FRUG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FRUG (FRUG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FRUG (FRUG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.97K $ 10.97K $ 10.97K Ofertă totală: $ 981.22M $ 981.22M $ 981.22M Ofertă aflată în circulație: $ 981.22M $ 981.22M $ 981.22M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.97K $ 10.97K $ 10.97K Maxim dintotdeauna: $ 0.00139965 $ 0.00139965 $ 0.00139965 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului FRUG (FRUG)

Tokenomie pentru FRUG (FRUG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FRUG (FRUG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FRUG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FRUG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FRUG, explorează prețul în direct al tokenului FRUG!

