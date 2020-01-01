Tokenomie pentru Frencoin (FREN) Descoperă informații cheie despre Frencoin (FREN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Frencoin (FREN) Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025. Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto. Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE. Pagină de internet oficială: https://amihan.gg/ Carte albă: https://mirror.xyz/0xa627C2acA77a907D572b4869D2316C0543543155

Tokenomie și analiză de preț pentru Frencoin (FREN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Frencoin (FREN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 565.93K $ 565.93K $ 565.93K Ofertă totală: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Ofertă aflată în circulație: $ 32.18M $ 32.18M $ 32.18M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Maxim dintotdeauna: $ 0.02090933 $ 0.02090933 $ 0.02090933 Minim dintotdeauna: $ 0.00869196 $ 0.00869196 $ 0.00869196 Preț curent: $ 0.01758823 $ 0.01758823 $ 0.01758823 Află mai mult despre prețul tokenului Frencoin (FREN)

Tokenomie pentru Frencoin (FREN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Frencoin (FREN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FREN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FREN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FREN, explorează prețul în direct al tokenului FREN!

