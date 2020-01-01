Explorează tokenomia pentru FREGO (FREGO) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului FREGO, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru FREGO (FREGO) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului FREGO, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre FREGO (FREGO) FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment. FREGO's product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes. All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego. Pagină de internet oficială: https://www.frego.ai/ Carte albă: https://docs.frego.ai/ Tokenomie și analiză de preț pentru FREGO (FREGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FREGO (FREGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 197.03K $ 197.03K $ 197.03K Ofertă totală: $ 903.39M $ 903.39M $ 903.39M Ofertă aflată în circulație: $ 903.39M $ 903.39M $ 903.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 197.03K $ 197.03K $ 197.03K Maxim dintotdeauna: $ 0.02039821 $ 0.02039821 $ 0.02039821 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00021809 $ 0.00021809 $ 0.00021809 Află mai mult despre prețul tokenului FREGO (FREGO) Tokenomie pentru FREGO (FREGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FREGO (FREGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FREGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FREGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FREGO, explorează prețul în direct al tokenului FREGO! Predicție de preț pentru FREGO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FREGO? Pagina noastră de predicție de preț pentru FREGO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FREGO! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.