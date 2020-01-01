Tokenomie pentru FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Descoperă informații cheie despre FOMO 3D (FOMO3D.FUN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FOMO 3D (FOMO3D.FUN) solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders Pagină de internet oficială: https://www.solana.fun/fomo/ Cumpără FOMO3D.FUN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FOMO 3D (FOMO3D.FUN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.86K $ 21.86K $ 21.86K Ofertă totală: $ 990.71M $ 990.71M $ 990.71M Ofertă aflată în circulație: $ 990.71M $ 990.71M $ 990.71M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.86K $ 21.86K $ 21.86K Maxim dintotdeauna: $ 0.02397837 $ 0.02397837 $ 0.02397837 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

Tokenomie pentru FOMO 3D (FOMO3D.FUN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FOMO 3D (FOMO3D.FUN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FOMO3D.FUN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FOMO3D.FUN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FOMO3D.FUN, explorează prețul în direct al tokenului FOMO3D.FUN!

