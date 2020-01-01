Tokenomie pentru FLOCKY (FLOCKY) Descoperă informații cheie despre FLOCKY (FLOCKY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FLOCKY (FLOCKY) Flocky is a crypto bird who seeks to made you a crypto millionaire alongside in this bull run! Flocky is a relatively new memecoin operating on the Solana blockchain. Recent insights indicate that Flocky has seen significant movement, with its market cap experiencing a notable increase. Reports from posts on X suggest that Flocky has gone from a market cap of 115k to 432k, highlighting a bullish trend with the current market cap at around 354k. This suggests a rapid rise in interest and speculation around this memecoin. However, like all memecoins, Flocky's value is highly volatile and driven by community sentiment, FOMO, and speculative trading rather than fundamental utility or value. Potential investors should approach with caution Pagină de internet oficială: https://flocky.meme Cumpără FLOCKY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru FLOCKY (FLOCKY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FLOCKY (FLOCKY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.66K $ 23.66K $ 23.66K Ofertă totală: $ 997.98M $ 997.98M $ 997.98M Ofertă aflată în circulație: $ 997.98M $ 997.98M $ 997.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.66K $ 23.66K $ 23.66K Maxim dintotdeauna: $ 0.00267496 $ 0.00267496 $ 0.00267496 Minim dintotdeauna: $ 0.00001793 $ 0.00001793 $ 0.00001793 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului FLOCKY (FLOCKY)

Tokenomie pentru FLOCKY (FLOCKY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FLOCKY (FLOCKY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FLOCKY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FLOCKY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FLOCKY, explorează prețul în direct al tokenului FLOCKY!

Predicție de preț pentru FLOCKY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FLOCKY? Pagina noastră de predicție de preț pentru FLOCKY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FLOCKY!

