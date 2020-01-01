Tokenomie pentru Flex Perpetuals (FDX) Descoperă informații cheie despre Flex Perpetuals (FDX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Flex Perpetuals (FDX) Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future. Pagină de internet oficială: https://flex.trade Carte albă: https://docs.flex.trade Cumpără FDX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Flex Perpetuals (FDX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Flex Perpetuals (FDX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Ofertă totală: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Ofertă aflată în circulație: $ 955.97K $ 955.97K $ 955.97K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.06M $ 14.06M $ 14.06M Maxim dintotdeauna: $ 6.29 $ 6.29 $ 6.29 Minim dintotdeauna: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 Preț curent: $ 2.83 $ 2.83 $ 2.83 Află mai mult despre prețul tokenului Flex Perpetuals (FDX)

Tokenomie pentru Flex Perpetuals (FDX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Flex Perpetuals (FDX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FDX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FDX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FDX, explorează prețul în direct al tokenului FDX!

Predicție de preț pentru FDX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FDX? Pagina noastră de predicție de preț pentru FDX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FDX!

