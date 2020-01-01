Tokenomie pentru FireStarter (FLAME) Descoperă informații cheie despre FireStarter (FLAME), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FireStarter (FLAME) FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto. Pagină de internet oficială: https://firestarter.fi/

Tokenomie și analiză de preț pentru FireStarter (FLAME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FireStarter (FLAME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 190.39K $ 190.39K $ 190.39K Ofertă totală: $ 99.78M $ 99.78M $ 99.78M Ofertă aflată în circulație: $ 68.36M $ 68.36M $ 68.36M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 277.90K $ 277.90K $ 277.90K Maxim dintotdeauna: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Minim dintotdeauna: $ 0.00132264 $ 0.00132264 $ 0.00132264 Preț curent: $ 0.00278391 $ 0.00278391 $ 0.00278391 Află mai mult despre prețul tokenului FireStarter (FLAME)

Tokenomie pentru FireStarter (FLAME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FireStarter (FLAME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FLAME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FLAME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FLAME, explorează prețul în direct al tokenului FLAME!

