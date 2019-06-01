Tokenomie pentru Ferrum Network (FRM) Descoperă informații cheie despre Ferrum Network (FRM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ferrum Network (FRM) Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network's mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together. Pagină de internet oficială: https://ferrum.network Carte albă: https://ferrum.network/wp-content/uploads/2019/06/Ferrum-Network-Whitepaper.pdf Cumpără FRM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ferrum Network (FRM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ferrum Network (FRM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 103.65K $ 103.65K $ 103.65K Ofertă totală: $ 597.09M $ 597.09M $ 597.09M Ofertă aflată în circulație: $ 287.01M $ 287.01M $ 287.01M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 215.63K $ 215.63K $ 215.63K Maxim dintotdeauna: $ 0.969562 $ 0.969562 $ 0.969562 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00036214 $ 0.00036214 $ 0.00036214 Află mai mult despre prețul tokenului Ferrum Network (FRM)

Tokenomie pentru Ferrum Network (FRM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ferrum Network (FRM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FRM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FRM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FRM, explorează prețul în direct al tokenului FRM!

