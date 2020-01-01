Tokenomie pentru Fentanyl Dragon (FENTANYL) Descoperă informații cheie despre Fentanyl Dragon (FENTANYL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fentanyl Dragon (FENTANYL) Fentanyl Dragon $FENTANYL a token created on Solana chain to change the crypto world. The Fentanyl Dragon has taken over America. He owns your debt, vaccines, and is sending drugs into your streets… now he comes to take on Sol with $FENTANYL To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned. In conclusion, Fentanyl Dragon is a community-based meme coin project that combines humor, engagement, and social responsibility. With its focus on community-driven initiatives and support for charitable causes, Fentanyl Dragon aims to create a fun and positive environment for its members while acknowledging the speculative nature of meme coins. Fentanyl Dragon $FENTANYL a token created on Solana chain to change the crypto world. The Fentanyl Dragon has taken over America. He owns your debt, vaccines, and is sending drugs into your streets… now he comes to take on Sol with $FENTANYL To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned. In conclusion, Fentanyl Dragon is a community-based meme coin project that combines humor, engagement, and social responsibility. With its focus on community-driven initiatives and support for charitable causes, Fentanyl Dragon aims to create a fun and positive environment for its members while acknowledging the speculative nature of meme coins. Pagină de internet oficială: https://fentanyl.today/ Cumpără FENTANYL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Fentanyl Dragon (FENTANYL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fentanyl Dragon (FENTANYL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 42.43K $ 42.43K $ 42.43K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Fentanyl Dragon (FENTANYL)

Tokenomie pentru Fentanyl Dragon (FENTANYL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fentanyl Dragon (FENTANYL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FENTANYL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FENTANYL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FENTANYL, explorează prețul în direct al tokenului FENTANYL!

Predicție de preț pentru FENTANYL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FENTANYL? Pagina noastră de predicție de preț pentru FENTANYL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FENTANYL!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!