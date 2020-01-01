Tokenomie pentru Fenix (FNX) Descoperă informații cheie despre Fenix (FNX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fenix (FNX) Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: 1) It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. 2) Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. 3) It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. 4) Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees. Pagină de internet oficială: https://www.fenixfinance.io/ Cumpără FNX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Fenix (FNX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fenix (FNX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.34K $ 13.34K $ 13.34K Ofertă totală: $ 170.74M $ 170.74M $ 170.74M Ofertă aflată în circulație: $ 20.16M $ 20.16M $ 20.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 112.93K $ 112.93K $ 112.93K Maxim dintotdeauna: $ 0.078964 $ 0.078964 $ 0.078964 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00066144 $ 0.00066144 $ 0.00066144 Află mai mult despre prețul tokenului Fenix (FNX)

Tokenomie pentru Fenix (FNX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fenix (FNX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FNX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FNX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FNX, explorează prețul în direct al tokenului FNX!

Predicție de preț pentru FNX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FNX? Pagina noastră de predicție de preț pentru FNX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FNX!

