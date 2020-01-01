Tokenomie pentru Fefe (FEFE) Descoperă informații cheie despre Fefe (FEFE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fefe (FEFE) Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book "Mindviscosity" by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today! Pagină de internet oficială: https://www.fefecoinerc.com/ Cumpără FEFE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Fefe (FEFE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fefe (FEFE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 538.07K $ 538.07K $ 538.07K Ofertă totală: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Ofertă aflată în circulație: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 538.07K $ 538.07K $ 538.07K Maxim dintotdeauna: $ 0.0289776 $ 0.0289776 $ 0.0289776 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0012726 $ 0.0012726 $ 0.0012726 Află mai mult despre prețul tokenului Fefe (FEFE)

Tokenomie pentru Fefe (FEFE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fefe (FEFE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FEFE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FEFE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FEFE, explorează prețul în direct al tokenului FEFE!

Predicție de preț pentru FEFE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FEFE? Pagina noastră de predicție de preț pentru FEFE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FEFE!

