Informații despre FARTDADDY (FARTDADDY) FartDaddy is a meme coin on the Solana blockchain. Its purpose is purely for entertainment, designed to bring humor to the crypto space. It has no intrinsic value or utility beyond community engagement through shared laughs and memes. There are no plans for staking, yield farming, or any other financial mechanisms; it exists solely as a fun, speculative asset for those who enjoy the lighter side of cryptocurrency culture. Pagină de internet oficială: https://www.fartdaddysol.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru FARTDADDY (FARTDADDY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FARTDADDY (FARTDADDY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 45.05K Ofertă totală: $ 999.56M Ofertă aflată în circulație: $ 999.56M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 45.05K Maxim dintotdeauna: $ 0.00151021 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru FARTDADDY (FARTDADDY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FARTDADDY (FARTDADDY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FARTDADDY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FARTDADDY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FARTDADDY, explorează prețul în direct al tokenului FARTDADDY!

