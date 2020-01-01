Tokenomie pentru FAPCOIN (FAPCOIN) Descoperă informații cheie despre FAPCOIN (FAPCOIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre FAPCOIN (FAPCOIN) Introducing FAPCOIN: the meme-tastic cryptocurrency that's turning heads in the Solana ecosystem! With a maximum supply of 1 billion tokens, FAPCOIN is designed purely for fun and community engagement, embodying the spirit of memecoins without any inherent utility or functional application. Fueled by vibrant memes and cultural references that resonate with crypto enthusiasts, FAPCOIN invites users to join a lighthearted movement where laughter and positivity reign supreme. Whether you're a seasoned investor or a curious newcomer, FAPCOIN offers an exciting opportunity to engage with a passionate community, share hilarious memes, and partake in the thrill of speculative trading. Designed for those who understand the meme culture and love the magic of internet humor, FAPCOIN celebrates the absurdity and joy of crypto, aiming to foster connections and camaraderie among holders. Join the FAPCOIN family, where the only limit is your creativity, and let's ride the meme wave together! Don't miss your chance to be part of this charming chaos—FAPCOIN: where fun meets finance, but utility takes a backseat! Pagină de internet oficială: https://fapcoincto.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru FAPCOIN (FAPCOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru FAPCOIN (FAPCOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.94K $ 17.94K $ 17.94K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.94K $ 17.94K $ 17.94K Maxim dintotdeauna: $ 0.000803 $ 0.000803 $ 0.000803 Minim dintotdeauna: $ 0.00000884 $ 0.00000884 $ 0.00000884 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului FAPCOIN (FAPCOIN)

Tokenomie pentru FAPCOIN (FAPCOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru FAPCOIN (FAPCOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FAPCOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FAPCOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FAPCOIN, explorează prețul în direct al tokenului FAPCOIN!

Predicție de preț pentru FAPCOIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FAPCOIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru FAPCOIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FAPCOIN!

