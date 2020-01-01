Tokenomie pentru Fabs (FABS)
Informații despre Fabs (FABS)
FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO.
The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO.
Tokenomie și analiză de preț pentru Fabs (FABS)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fabs (FABS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Fabs (FABS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Fabs (FABS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri FABS care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri FABS care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru FABS, explorează prețul în direct al tokenului FABS!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.