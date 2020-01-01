Tokenomie pentru Fabs (FABS) Descoperă informații cheie despre Fabs (FABS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Fabs (FABS) FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO. FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO. Pagină de internet oficială: https://www.fabsmeme.vip/ Cumpără FABS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Fabs (FABS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fabs (FABS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 139.11K $ 139.11K $ 139.11K Ofertă totală: $ 52.90M $ 52.90M $ 52.90M Ofertă aflată în circulație: $ 52.90M $ 52.90M $ 52.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 139.11K $ 139.11K $ 139.11K Maxim dintotdeauna: $ 0.01194263 $ 0.01194263 $ 0.01194263 Minim dintotdeauna: $ 0.00126617 $ 0.00126617 $ 0.00126617 Preț curent: $ 0.00262946 $ 0.00262946 $ 0.00262946 Află mai mult despre prețul tokenului Fabs (FABS)

Tokenomie pentru Fabs (FABS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fabs (FABS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FABS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FABS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FABS, explorează prețul în direct al tokenului FABS!

Predicție de preț pentru FABS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FABS? Pagina noastră de predicție de preț pentru FABS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FABS!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!