Informații despre EZ1 TOKEN (EZ) Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding. Pagină de internet oficială: https://ez1.dev/ Carte albă: https://ez1.gitbook.io/ez1-docs

Tokenomie și analiză de preț pentru EZ1 TOKEN (EZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EZ1 TOKEN (EZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 399.55K $ 399.55K $ 399.55K Ofertă totală: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Ofertă aflată în circulație: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 399.55K $ 399.55K $ 399.55K Maxim dintotdeauna: $ 0.00531486 $ 0.00531486 $ 0.00531486 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.000399 $ 0.000399 $ 0.000399 Află mai mult despre prețul tokenului EZ1 TOKEN (EZ)

Tokenomie pentru EZ1 TOKEN (EZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EZ1 TOKEN (EZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EZ, explorează prețul în direct al tokenului EZ!

Predicție de preț pentru EZ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EZ? Pagina noastră de predicție de preț pentru EZ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EZ!

