Informații despre ETHPad (ETHPAD) The team behind the record-breaking BSCPad and TronPad are bringing their full expertise, marketing power and superior IDO infrastructure to the Ethereum blockchain. ETHPad will give our team full control of cross-platform launches, enabling liquidity sniping bot protection, our cross-chain bridge and proven staking systems Inspired by EIP-1559, ETHPad will have several deflationary triggers tied to selling, staking and IDO participation. Pagină de internet oficială: https://Ethpad.network

Tokenomie și analiză de preț pentru ETHPad (ETHPAD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ETHPad (ETHPAD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 180.36K $ 180.36K $ 180.36K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 137.00M $ 137.00M $ 137.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Maxim dintotdeauna: $ 0.194687 $ 0.194687 $ 0.194687 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0013165 $ 0.0013165 $ 0.0013165 Află mai mult despre prețul tokenului ETHPad (ETHPAD)

Tokenomie pentru ETHPad (ETHPAD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ETHPad (ETHPAD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ETHPAD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ETHPAD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ETHPAD, explorează prețul în direct al tokenului ETHPAD!

Predicție de preț pentru ETHPAD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ETHPAD? Pagina noastră de predicție de preț pentru ETHPAD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ETHPAD!

