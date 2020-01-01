Tokenomie pentru Etherfuse USTRY (USTRY) Descoperă informații cheie despre Etherfuse USTRY (USTRY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Etherfuse USTRY (USTRY) Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain. Pagină de internet oficială: https://www.etherfuse.com/ Carte albă: https://docs.etherfuse.com/stablebonds/stablebonds-whitepaper Cumpără USTRY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Etherfuse USTRY (USTRY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Etherfuse USTRY (USTRY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Ofertă totală: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Ofertă aflată în circulație: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Maxim dintotdeauna: $ 14.72 $ 14.72 $ 14.72 Minim dintotdeauna: $ 0.408477 $ 0.408477 $ 0.408477 Preț curent: $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 Află mai mult despre prețul tokenului Etherfuse USTRY (USTRY)

Tokenomie pentru Etherfuse USTRY (USTRY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Etherfuse USTRY (USTRY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USTRY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USTRY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USTRY, explorează prețul în direct al tokenului USTRY!

Predicție de preț pentru USTRY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta USTRY? Pagina noastră de predicție de preț pentru USTRY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul USTRY!

