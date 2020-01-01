Tokenomie pentru Eternals (ETER) Descoperă informații cheie despre Eternals (ETER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Eternals (ETER) Eternals is a gaming ecosystem that aims to unite multiple game worlds into a single, ever-expanding multiverse. Its purpose is to empower studios and publishers to transform creative ideas into interconnected gaming universes, leveraging Web3 tools like blockchain for extended game lifecycles and community-owned intellectual properties. The platform functions as a bridge between creators and players, delivering immersive, dynamic experiences that transcend traditional gaming. Its utility lies in fostering innovation, enabling profit through revenue generation (millions in six months), and building a loyal community (thousands of users). By integrating creativity, community ownership, and profitability, Eternals seeks to redefine gaming as a collaborative, evolving adventure. Pagină de internet oficială: https://eternals.game Carte albă: https://docs.eternals.game Cumpără ETER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Eternals (ETER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Eternals (ETER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 267.31K $ 267.31K $ 267.31K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.28B $ 1.28B $ 1.28B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Maxim dintotdeauna: $ 0.00126503 $ 0.00126503 $ 0.00126503 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00020811 $ 0.00020811 $ 0.00020811 Află mai mult despre prețul tokenului Eternals (ETER)

Tokenomie pentru Eternals (ETER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Eternals (ETER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ETER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ETER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ETER, explorează prețul în direct al tokenului ETER!

