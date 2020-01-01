Tokenomie pentru Equalizer on Sonic (EQUAL) Descoperă informații cheie despre Equalizer on Sonic (EQUAL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Equalizer on Sonic (EQUAL) Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility. Pagină de internet oficială: https://equalizer.exchange Carte albă: https://docs.equalizer.exchange/ Cumpără EQUAL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Equalizer on Sonic (EQUAL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Equalizer on Sonic (EQUAL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 555.60K $ 555.60K $ 555.60K Ofertă totală: $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M Ofertă aflată în circulație: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Maxim dintotdeauna: $ 7.13 $ 7.13 $ 7.13 Minim dintotdeauna: $ 0.358953 $ 0.358953 $ 0.358953 Preț curent: $ 0.448248 $ 0.448248 $ 0.448248 Află mai mult despre prețul tokenului Equalizer on Sonic (EQUAL)

Tokenomie pentru Equalizer on Sonic (EQUAL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Equalizer on Sonic (EQUAL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EQUAL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EQUAL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EQUAL, explorează prețul în direct al tokenului EQUAL!

Predicție de preț pentru EQUAL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EQUAL? Pagina noastră de predicție de preț pentru EQUAL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EQUAL!

