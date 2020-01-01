Tokenomie pentru Electronic Gulden (EFL) Descoperă informații cheie despre Electronic Gulden (EFL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Electronic Gulden (EFL) The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden. Pagină de internet oficială: http://www.e-gulden.org/ Cumpără EFL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Electronic Gulden (EFL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Electronic Gulden (EFL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Ofertă totală: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Maxim dintotdeauna: $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.129087 $ 0.129087 $ 0.129087 Află mai mult despre prețul tokenului Electronic Gulden (EFL)

Tokenomie pentru Electronic Gulden (EFL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Electronic Gulden (EFL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EFL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EFL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EFL, explorează prețul în direct al tokenului EFL!

Predicție de preț pentru EFL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EFL? Pagina noastră de predicție de preț pentru EFL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EFL!

