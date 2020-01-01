Tokenomie pentru Ducky (DUCKY) Descoperă informații cheie despre Ducky (DUCKY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ducky (DUCKY) Introducing Ducky $DUCKY, the new ERC meme token ready to ride the wave of the upcoming bull run! While Matt Furie's Pepe is iconic, many fans might not know about his brother, Jason Furie, who also played a crucial role in Pepe's success. One of Jason's well-loved creations is Ducky the Duck, now the face of $DUCKY. With $PEPE soaring in popularity, $DUCKY aims to follow in its footsteps, bringing a fresh twist and humor to the meme coin world. Join the flock and watch as $DUCKY makes its mark this season! Pagină de internet oficială: https://duckycoin.vip/ Cumpără DUCKY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ducky (DUCKY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ducky (DUCKY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 88.38K $ 88.38K $ 88.38K Ofertă totală: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Ofertă aflată în circulație: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 88.38K $ 88.38K $ 88.38K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Ducky (DUCKY)

Tokenomie pentru Ducky (DUCKY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ducky (DUCKY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DUCKY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DUCKY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DUCKY, explorează prețul în direct al tokenului DUCKY!

Predicție de preț pentru DUCKY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DUCKY? Pagina noastră de predicție de preț pentru DUCKY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DUCKY!

