Informații despre DRIP ($DRIP) Drip is a dynamic meme coin community designed to enrich everyday life. Our mission is to empower individuals to enhance their journey through movement, growth, and personalized experiences. By blending cutting-edge financial tools with a lively social network, Drip creates an ecosystem where personal and financial growth intersect. We cultivate a culture of collaboration and creativity, inspiring members to push limits and set new benchmarks for success. At Drip, we're not just growing, we're transforming the meaning of daily progress, making every step towards your goals a collective path to achievement. Pagină de internet oficială: https://www.drip-erc.com Cumpără $DRIP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DRIP ($DRIP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DRIP ($DRIP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 673.56K $ 673.56K $ 673.56K Ofertă totală: $ 66.54M $ 66.54M $ 66.54M Ofertă aflată în circulație: $ 66.54M $ 66.54M $ 66.54M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 673.56K $ 673.56K $ 673.56K Maxim dintotdeauna: $ 0.309212 $ 0.309212 $ 0.309212 Minim dintotdeauna: $ 0.00300284 $ 0.00300284 $ 0.00300284 Preț curent: $ 0.01010764 $ 0.01010764 $ 0.01010764 Află mai mult despre prețul tokenului DRIP ($DRIP)

Tokenomie pentru DRIP ($DRIP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DRIP ($DRIP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $DRIP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $DRIP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $DRIP, explorează prețul în direct al tokenului $DRIP!

Predicție de preț pentru $DRIP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $DRIP? Pagina noastră de predicție de preț pentru $DRIP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $DRIP!

