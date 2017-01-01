Tokenomie pentru DPRating (RATING) Descoperă informații cheie despre DPRating (RATING), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DPRating (RATING) DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX). Pagină de internet oficială: http://token.dprating.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru DPRating (RATING) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DPRating (RATING), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 402.53K $ 402.53K $ 402.53K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 4.40B $ 4.40B $ 4.40B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 914.74K $ 914.74K $ 914.74K Maxim dintotdeauna: $ 0.01921056 $ 0.01921056 $ 0.01921056 Minim dintotdeauna: $ -0.002511307912531869 $ -0.002511307912531869 $ -0.002511307912531869 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului DPRating (RATING)

Tokenomie pentru DPRating (RATING): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DPRating (RATING) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RATING care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RATING care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RATING, explorează prețul în direct al tokenului RATING!

