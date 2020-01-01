Tokenomie pentru DOSE (DOSE) Descoperă informații cheie despre DOSE (DOSE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DOSE (DOSE) DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes. Dustland Runner is the world's first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure. Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players' fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides. Pagină de internet oficială: https://www.dosetoken.com/ Cumpără DOSE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DOSE (DOSE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DOSE (DOSE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 900,72K $ 900,72K $ 900,72K Ofertă totală: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Ofertă aflată în circulație: $ 3,27B $ 3,27B $ 3,27B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Maxim dintotdeauna: $ 0,373235 $ 0,373235 $ 0,373235 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0,00027523 $ 0,00027523 $ 0,00027523 Află mai mult despre prețul tokenului DOSE (DOSE)

Tokenomie pentru DOSE (DOSE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DOSE (DOSE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOSE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOSE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOSE, explorează prețul în direct al tokenului DOSE!

