Informații despre DOODiPALS (DOODI) Doodipals $DOODI $DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning. Apeiron's team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they're expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products. Pagină de internet oficială: https://www.doodipals.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru DOODiPALS (DOODI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DOODiPALS (DOODI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.48M $ 12.48M $ 12.48M Ofertă totală: $ 964.26M $ 964.26M $ 964.26M Ofertă aflată în circulație: $ 964.26M $ 964.26M $ 964.26M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.48M $ 12.48M $ 12.48M Maxim dintotdeauna: $ 0.01697861 $ 0.01697861 $ 0.01697861 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.01293826 $ 0.01293826 $ 0.01293826 Află mai mult despre prețul tokenului DOODiPALS (DOODI)

Tokenomie pentru DOODiPALS (DOODI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DOODiPALS (DOODI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOODI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOODI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOODI, explorează prețul în direct al tokenului DOODI!

Predicție de preț pentru DOODI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DOODI? Pagina noastră de predicție de preț pentru DOODI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DOODI!

