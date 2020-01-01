Tokenomie pentru Donut (DONUT) Descoperă informații cheie despre Donut (DONUT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Donut (DONUT) Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems. Pagină de internet oficială: https://donut-dashboard.com Cumpără DONUT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Donut (DONUT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Donut (DONUT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 745.29K $ 745.29K $ 745.29K Ofertă totală: $ 227.30M $ 227.30M $ 227.30M Ofertă aflată în circulație: $ 208.39M $ 208.39M $ 208.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 812.91K $ 812.91K $ 812.91K Maxim dintotdeauna: $ 0.093022 $ 0.093022 $ 0.093022 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00357633 $ 0.00357633 $ 0.00357633 Află mai mult despre prețul tokenului Donut (DONUT)

Tokenomie pentru Donut (DONUT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Donut (DONUT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DONUT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DONUT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DONUT, explorează prețul în direct al tokenului DONUT!

Predicție de preț pentru DONUT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DONUT? Pagina noastră de predicție de preț pentru DONUT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DONUT!

