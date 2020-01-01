Tokenomie pentru Dojo Protocol (DOAI) Descoperă informații cheie despre Dojo Protocol (DOAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dojo Protocol (DOAI) Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation. Pagină de internet oficială: https://dojoprotocol.com/ Carte albă: https://dojo-protocol.gitbook.io/dojo-protocol Cumpără DOAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dojo Protocol (DOAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dojo Protocol (DOAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 39.45K $ 39.45K $ 39.45K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 449.38M $ 449.38M $ 449.38M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 87.80K $ 87.80K $ 87.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.03595159 $ 0.03595159 $ 0.03595159 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Dojo Protocol (DOAI)

Tokenomie pentru Dojo Protocol (DOAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dojo Protocol (DOAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOAI, explorează prețul în direct al tokenului DOAI!

