Tokenomie pentru Dogcoin (DCOIN) Descoperă informații cheie despre Dogcoin (DCOIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dogcoin (DCOIN) Dogcoin is not just another token; it’s a revolutionary, pure, and honest project in the crypto space. Fully decentralized and built on the Ethereum blockchain, Dogcoin is the crypto pet for everyone. With no presale, no team allocations, and the entire supply secured in liquidity, this is a true community-driven project. Dogcoin represents fairness, transparency, and opportunity. The friendly Dogcoin is here to bring joy and a once-in-a-lifetime, life-changing chance to be part of something monumental. How far can we go with the unstoppable power of a united community? Can Dogcoin reach the stratosphere and become one of the most iconic memecoins in crypto history? In a time of uncertainty in the crypto world, Dogcoin stands out as a beacon of hope and fun. It’s more than just a token; it’s a movement designed to bring people together and create massive potential for long-term success. Join this unique experiment and help us prove that the power of a passionate community knows no limits. Dogcoin is not just another token; it’s a revolutionary, pure, and honest project in the crypto space. Fully decentralized and built on the Ethereum blockchain, Dogcoin is the crypto pet for everyone. With no presale, no team allocations, and the entire supply secured in liquidity, this is a true community-driven project. Dogcoin represents fairness, transparency, and opportunity. The friendly Dogcoin is here to bring joy and a once-in-a-lifetime, life-changing chance to be part of something monumental. How far can we go with the unstoppable power of a united community? Can Dogcoin reach the stratosphere and become one of the most iconic memecoins in crypto history? In a time of uncertainty in the crypto world, Dogcoin stands out as a beacon of hope and fun. It’s more than just a token; it’s a movement designed to bring people together and create massive potential for long-term success. Join this unique experiment and help us prove that the power of a passionate community knows no limits. Pagină de internet oficială: https://dogcoin.pet/ Cumpără DCOIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dogcoin (DCOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dogcoin (DCOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 49.63K $ 49.63K $ 49.63K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 49.63K $ 49.63K $ 49.63K Maxim dintotdeauna: $ 0.01101006 $ 0.01101006 $ 0.01101006 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Dogcoin (DCOIN)

Tokenomie pentru Dogcoin (DCOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dogcoin (DCOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DCOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DCOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DCOIN, explorează prețul în direct al tokenului DCOIN!

Predicție de preț pentru DCOIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DCOIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru DCOIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DCOIN!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!