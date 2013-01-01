Tokenomie pentru Diamond (DMD) Descoperă informații cheie despre Diamond (DMD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Diamond (DMD) Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world's first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins. Pagină de internet oficială: http://bit.diamonds/ Carte albă: https://github.com/DMDcoin/whitepaper/wiki/A.-Home

Tokenomie și analiză de preț pentru Diamond (DMD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Diamond (DMD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M Ofertă totală: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Ofertă aflată în circulație: $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.31M $ 11.31M $ 11.31M Maxim dintotdeauna: $ 33.58 $ 33.58 $ 33.58 Minim dintotdeauna: $ 0.055845 $ 0.055845 $ 0.055845 Preț curent: $ 2.57 $ 2.57 $ 2.57 Află mai mult despre prețul tokenului Diamond (DMD)

Tokenomie pentru Diamond (DMD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Diamond (DMD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DMD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DMD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DMD, explorează prețul în direct al tokenului DMD!

