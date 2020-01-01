Tokenomie pentru DEXTER (DEXTER) Descoperă informații cheie despre DEXTER (DEXTER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DEXTER (DEXTER) Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn't give up. Pagină de internet oficială: https://dextersolanacto.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru DEXTER (DEXTER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DEXTER (DEXTER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.19K $ 8.19K $ 8.19K Ofertă totală: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M Ofertă aflată în circulație: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.19K $ 8.19K $ 8.19K Maxim dintotdeauna: $ 0.00156075 $ 0.00156075 $ 0.00156075 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului DEXTER (DEXTER)

Tokenomie pentru DEXTER (DEXTER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DEXTER (DEXTER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEXTER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEXTER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEXTER, explorează prețul în direct al tokenului DEXTER!

Predicție de preț pentru DEXTER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DEXTER? Pagina noastră de predicție de preț pentru DEXTER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DEXTER!

