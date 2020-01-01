Tokenomie pentru DEXAI (DEXAI) Descoperă informații cheie despre DEXAI (DEXAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DEXAI (DEXAI) DexAI: DeFAI & Intent-Based AI Agent Integration in Crypto Introduction The DexAI project represents a groundbreaking initiative at the intersection of the Intent sector and Decentralized Finance powered by Artificial Intelligence (DeFAI). By leveraging intent-based solutions, DexAI aims to revolutionize how users interact with financial platforms, automating decision-making and execution through an advanced AI Agent framework. DexAI positions itself as a next-generation innovation, unlocking unprecedented efficiencies and opportunities in the crypto market. What is the Intent Sector in Crypto? The Intent sector in crypto refers to platforms and technologies that enable users to express their financial intents or goals, which are then executed automatically by intelligent systems. These intents can include trading strategies, portfolio adjustments, or specific transaction goals, all driven by smart contracts and AI algorithms. Key attributes of the Intent sector include: Efficiency: Simplifies complex financial tasks by automating execution. Customization: Tailors services based on individual user intents. Security: Ensures transparency and reliability through blockchain-backed operations. What is DexAI? DexAI is a unique integration of the Intent sector with DeFAI principles, built on an AI Agent foundation. This intelligent agent is designed to understand user intents, process real-time data, and execute actions autonomously across diverse DeFi platforms. DexAI not only simplifies access to financial tools but also optimizes performance for both novice and professional users. Core Features of DexAI 1. Intent Recognition and Automation DexAI’s AI Agent identifies and processes user intents, transforming them into executable actions. Supports intents such as arbitrage, liquidity provision, staking, or trading. Offers a seamless, intuitive interface to express financial goals. 2. Pair-Specific Indicator Development DexAI dynamically generates indicators tailored to specific trading pairs in seconds, providing users with actionable insights. AI-driven analytics adapt to market conditions. Maximizes accuracy and relevance for traders. 3. Real-Time Decision-Making The AI Agent evaluates live market data, optimizing decisions based on pre-set intents and conditions. Executes trades, adjusts portfolios, or recommends strategies in real-time. Minimizes risks through predictive modeling and anomaly detection. 4. Cross-Platform Compatibility DexAI integrates seamlessly with multiple DeFi platforms, ensuring a holistic experience. Enables intent execution across decentralized exchanges, liquidity pools, and staking platforms. Ensures interoperability with major blockchains like Ethereum, Solana, and Binance Smart Chain. 5. Enhanced Security and Transparency DexAI employs blockchain technology to secure user data and ensure accountability. Transactions and executions are recorded immutably. Users retain full control over their assets and intents. The Potential of DexAI DexAI is not just a tool but a transformative force in the crypto space. By merging the Intent sector with DeFAI, it creates a synergistic environment for innovation and growth: Democratizing Finance: Makes sophisticated tools accessible to all users, regardless of expertise. Increasing Efficiency: Automates repetitive tasks and optimizes outcomes. Fostering Innovation: Encourages the development of custom strategies and solutions. Conclusion DexAI marks the next evolutionary step in crypto, blending the power of AI-driven agents with the flexibility and innovation of the Intent sector and DeFAI. This integration promises to redefine how users interact with financial ecosystems, offering unmatched efficiency, customization, and security. Tokenomie și analiză de preț pentru DEXAI (DEXAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DEXAI (DEXAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.58K $ 15.58K $ 15.58K Ofertă totală: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M Ofertă aflată în circulație: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.58K $ 15.58K $ 15.58K Maxim dintotdeauna: $ 0.00191225 $ 0.00191225 $ 0.00191225 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului DEXAI (DEXAI)

Tokenomie pentru DEXAI (DEXAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DEXAI (DEXAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEXAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEXAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEXAI, explorează prețul în direct al tokenului DEXAI!

Predicție de preț pentru DEXAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DEXAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru DEXAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

