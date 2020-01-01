Tokenomie pentru DeFive (FIVE) Descoperă informații cheie despre DeFive (FIVE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DeFive (FIVE) DeFive is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform launching on the Sonic blockchain. It serves as an innovative upgrade and rebranding of WigoSwap, focusing on optimizing trading experiences, introducing advanced governance with veFIVE tokens, and driving ecosystem growth through sustainable tokenomics. DeFive offers seamless asset swaps, liquidity pools, and a gamified staking mechanism that empowers users to participate actively in the platform’s governance. DeFive is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform launching on the Sonic blockchain. It serves as an innovative upgrade and rebranding of WigoSwap, focusing on optimizing trading experiences, introducing advanced governance with veFIVE tokens, and driving ecosystem growth through sustainable tokenomics. DeFive offers seamless asset swaps, liquidity pools, and a gamified staking mechanism that empowers users to participate actively in the platform’s governance. Pagină de internet oficială: https://defive.com Cumpără FIVE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DeFive (FIVE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DeFive (FIVE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Ofertă totală: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B Ofertă aflată în circulație: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Maxim dintotdeauna: $ 0.01038358 $ 0.01038358 $ 0.01038358 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00103223 $ 0.00103223 $ 0.00103223 Află mai mult despre prețul tokenului DeFive (FIVE)

Tokenomie pentru DeFive (FIVE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DeFive (FIVE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FIVE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FIVE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FIVE, explorează prețul în direct al tokenului FIVE!

Predicție de preț pentru FIVE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FIVE? Pagina noastră de predicție de preț pentru FIVE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FIVE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!