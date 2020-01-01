Tokenomie pentru Decentr (DEC) Descoperă informații cheie despre Decentr (DEC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Decentr (DEC) Decentr is allows users to generate, reuse and exchange high quality data online via a secure browser/browser extension and suite of dFintech tools. Decentr's "data-as-value" paradigm means users see a correlated decrease in the cost of products and services bought online, via Decentr and our "dPay" system, while at the same providing superior APR's on consumer crypto loans made via users dWallet and Decentr's consumer crypto dLoan features. This (necessary) extension of DeFi 1.0, delivers user-centric financial services to anyone, when they want it and how they want it, regardless of their net worth. Pagină de internet oficială: https://decentr.net/ Carte albă: https://decentr.net/files/Decentr_Whitepaper_V1.6.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Decentr (DEC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Decentr (DEC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.42K $ 10.42K $ 10.42K Ofertă totală: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ofertă aflată în circulație: $ 108.77M $ 108.77M $ 108.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.16K $ 19.16K $ 19.16K Maxim dintotdeauna: $ 0.610172 $ 0.610172 $ 0.610172 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Decentr (DEC)

Tokenomie pentru Decentr (DEC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Decentr (DEC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEC, explorează prețul în direct al tokenului DEC!

