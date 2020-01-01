Tokenomie pentru DeCats (DECATS) Descoperă informații cheie despre DeCats (DECATS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e. After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam),

After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam), Pagină de internet oficială: https://decats.io/ Carte albă: https://decats.io/faq/ Cumpără DECATS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DeCats (DECATS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DeCats (DECATS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.56K $ 6.56K $ 6.56K Ofertă totală: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Ofertă aflată în circulație: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.56K $ 6.56K $ 6.56K Maxim dintotdeauna: $ 114.92 $ 114.92 $ 114.92 Minim dintotdeauna: $ 0.501843 $ 0.501843 $ 0.501843 Preț curent: $ 0.656424 $ 0.656424 $ 0.656424 Află mai mult despre prețul tokenului DeCats (DECATS)

Tokenomie pentru DeCats (DECATS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DeCats (DECATS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DECATS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DECATS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DECATS, explorează prețul în direct al tokenului DECATS!

Predicție de preț pentru DECATS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DECATS? Pagina noastră de predicție de preț pentru DECATS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DECATS!

